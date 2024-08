Truffa sui contributi Ue a Treviso cooperativa agricola si appropria di 112mila euro | denunciato il presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Una maxi-frode fiscale scoperta nel settore agricolo. Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del comando provinciale dihanno accertato che una societàtrevigiana, dopo aver ottenuto un contributo comunitario di. Questo finalizzato al sostegno della produzione agro-alimentare per l’anno 2021, non lo ha erogato agli agricoltori che avevano diritto a riceverlo, circa 150, trattenendolo indebitamente. A fronte di questo ildel consiglio di amministrazione della, pertanto, è statoalla locale Procura della Repubblica per il reato dizione indebita.