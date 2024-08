Tennis Successo per gli Internazionali È Taberner il principe di Todi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Carlosè il sedicesimo campione deglidiCittà diSidernestorCup. In una serata con una splendida cornice di pubblico, capace di riempire le tribune del Campo Centrale delClub1971, ilta iberico ha sconfitto Santiago Rodriguez Taverna per 6-4 6-3. Il Challenger 75 organizzato da MEFEvents è il settimo titolo nella categoria per l’ex numero 85 ATP su undici finali disputate. Nel doppio, titolo a Ivan e Matej Sabanov, capaci di battere Filip Bergevi e Mick Veldheer per 6-4 7-6(3). "È stata una settimana piena di partite molto lunghe – ha raccontato soddisfatto il valenciano classe 1997 –. Sono riuscito a vincere in due set, anche se Santiago ha messo in campo grande qualità come sempre. Sono contento perché ho dimostrato di essere ancora in un’ottima condizione fisica e mentale.