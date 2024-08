Soccorso Alpino in prima linea | Interventi in continuo aumento App per localizzare i dispersi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Negli ultimi tre-quattro anni molti piùrispetto al passato, una statistica di 85 casi concentrati soprattutto nel periodo estivo, quando si arriva anche a gestire un episodio al giorno di media: "Ma non per una maggiore indisciplina. Ci sono sempre più persone che stano riscoprendo la montagna: famiglie con bambini e appassionati di mountain bike che soprattutto dopo il covid prediligono attività all’aperto". Chiacchierando con il vice capo della stazione Alpina Monte Cimone del Saer (Emilia Romagna) Raffaele Seghi a Montecreto si comprende come incrociando dati e casistiche è possibile rendere la montagna sempre più sicura. Seghi, la montagna può essere pericolosa. "Mah, sono luoghi comuni giornalistici. Così come quando si dice ‘neve assassina’. Il problema non è il luogo, ma la conoscenza del posto dove si va.