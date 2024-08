Presidenziali Usa un voto deciso anche dalle mance?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) Meno tasse sulle. A prometterlo quando mancano meno di 100 giorni alleUsa è Kamala Harris.La candidata democratica ha infatti puntato su uno dei temi che stanno più a cuore ai very normal people d’America: le tips. Se in Europa può sembrare un argomento di secondo piano, negli States lesono croce e delizia per chiunque vada a mangiare o bere fuori, persino un caffè. Al prezzo finale della consumazione, infatti, vanno sempre aggiunte le tasse e la mancia, appunto. Che però negli anni è passata dall’essere un modo per manifestare il gradimento del servizio ricevuto o un riconoscimento al lavoro (spesso sottopagato) dei camerieri e lavoratori dei locali, a un vero e proprio balzello. Non a caso ormai non si lascianoi contanti (in molti posti appositi cartelli vietano la cosiddetta tip in cash), bensì con carta di credito o debito.