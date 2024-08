Michelle Monaghan definisce la co-star della terza stagione di The White Lotus la regina della nostra vita

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024)la co-di The“lanon è nuova a far parte di un ensemble di. L’attrice è apparsa di recente al fianco di nomi come Mia Goth, Kevin Bacon e Bobby Cannavale in MaXXXine di Ti West, mentre il suo prossimo ruolo sul piccolo schermo la vedrà al fianco di personaggi come Vince Vaughn, Rob Delaney, e Jodie Turner-Smith in Bad Monkey di Apple TV+. Ma quando abbiamo saputo che l’attrice nominata ai Golden Globe avrebbe aggiunto il suo nome all’elenco delle presenze per l’imminenteserieHBO, The, abbiamo capito che era l’aggiunta perfetta a un cast già notevole.