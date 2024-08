La terra trema a nord di Firenze | sisma di magnitudo 3 2

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 19 agosto 2024) VAGLIA – Laè tornata are nella serata di domenica 18 agosto adi, al confine con il Mugello. La Sala di Protezione Civile della Città metropolitana diha segnalato, infatti, che alle 22.19 la rete di monitoraggio dell’Ingv ha registrato undi3.2, con epicentro nella zona del comune di Vaglia. L’evento, secondo quanto registrato dagli strumenti, è avvenuto ad una profondità di circa 60 chilometri e non è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate nelle diverse sale operative di vigili del fuoco e forze dell’ordine non risultano fortunatamente segnalazioni di criticità del territorio.