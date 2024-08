Il fascino di Zuckerberg verso l' antica Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Markha commissionato una statua della consorte, Priscilla Chan, con l’intenzione – sostiene – di riportare in auge l’tradizionena di innalzare statue alle mogli. Pur conoscendo molti uomini che dovrebbero fare una statua alla moglie, e moltissime donne che avrebbero preferito sposare una statua anziché il marito, mi auguro che nella testa dinon debba essere ripristinata anche l’tradizionena della patria potestas: quel principio giuridico secondo cui il capofamiglia poteva sì far costruire tutte le statue che voleva in onore dei familiari, ma poi aveva diritto di vita e di morte su coniuge, figli, nuore e inservienti.