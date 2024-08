I danni anche morali della festa di Madonna a Pompei

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago – Rieccoci qua, ci risiamo. In principio furono Elon Musk e Mark Zuckerberg che per darsi due sberle volevano farlo al Colosseo. Ne seguì uno scappellamento istituzionale, da nord a sud dello Stivale, nel senso che ogni amministratore – Sindaci, Presidenti di Regione et simlia (dimostrando di essere tutti tristemente uguali!) – con tanto di cappello in mano tentò di accaparrarsi il triste spettacolo mettendo loro a disposizione l’Arena di Verona, il Teatro Romano di Benevento, gli scavi di. Tutto si risolse in nulla di fatto, come le sberle che volevano scambiarsi i due multimiliardari yankee, eccetto per gli amministratori nostrani che diedero prova di valere né più né meno“X” con cui qualcuno li aveva scelti.