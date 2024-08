I crimini di guerra dello Yemen raccontati da chi è sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Recuperare è una delle azioni più ripetute, insieme a ricomporre e piangere, in un libro straziante come pochi altri, scritto dall’attivistaita Bushra al-Maqtari, pubblicato a Beirut nel 2018 e appena uscito in Italia con Luiss University Press. In Tutto quello che abbiamo lasciato, al-Maqtari raccoglie le “voci da unadimenticata”, come riporta il sottotitolo: quella. Lo fa lasciando la parola alle persone sopravvissute, salvo nell’ultimo racconto in cui piange l’uccisione della sua amica Riham Badr. Sono persone adulte, tutte, quelle che raccontano tra urla e pianti. Perché le bambine e i bambini non ci sono più. Ecco le azioni reiterate di recuperare i loro corpi, riconoscerli da un dettaglio e ricomporli, smembrati da missili e bombe.