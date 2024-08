Gerardina Trovato | Bocelli l’ho lanciato io Ora non vuole parlarmi VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Grazie a undiventato virale su TikTok,è tornata alla ribalta dopo anni di silenzio. La cantautrice siciliana ha ringraziato il suo pubblico, pregando i follower di non abbandonarla, e in una recente intervista a LiberaLaMusica si è raccontata a tutto tondo. L’artista ha anche svelato il collega che, dopo essere diventato famoso, non le ha risposto più al telefono: “Con Andreai rapporti si sono incrinati. Ci sono rimasta molto male”. Una delusione amarissima per. E’ stata proprio lei a lanciarlo nel mondo della musica e a farlo esibire agli inizi della sua carriera. “Andrea faceva il supporter nei miei teatri. Nel 1994 lui era tra le voci nuove a Sanremo, io tra i Big”, ha raccontato la cantautrice. “Ho cominciato la mia tournée teatrale e lui era il mio supporter.