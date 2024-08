Confagricoltura al Meeting di Rimini 2024 | degustazioni e incontri

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Tutela dei lavoratori e lotta al caporalato; scienza, ricerca e nuove tecnologie per stimolare la produttività e la competitività e garantire la sicurezza alimentare; energia verde per ottimizzare i costi e salvaguardare l’ambiente; sinergie per rafforzare le filiere agroalimentari; macchinari agricoli di ultima generazione; agricoltura biologica, miele, prodotti dai territori; progetti per supportare i più fragili. L’agricoltura del futuro e le iniziative concrete di oggi per realizzarla saranno in rassegna ogni giorno, dal 20 al 25 agosto, nello spazio dialper l’amicizia dei popoli: un hub di 200mq, presso il padiglione A3 della Fiera di, dedicato all’innovazione e al confronto per la crescita del settore e del Sistema Paese, con l’obiettivo costante di portare sulle tavole, italiane e del mondo, cibo di qualità e sostenibile.