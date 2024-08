Cesare Cremonini il post poetico da New York | Se sono qui vuol dire che sono nate nuove grandi canzoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 - Le immagini di Newe la canzone "La nuova stella di Broadway" scelta come sottofondo. Un video e unche sa di poesia pubblicati dasul suo profilo Instagram. Il cantante bolognese condivide con i suoi follower il soggiorno americano, le emozioni, ma anche i progetti. "È stato un bel risveglio poco fa a New- le parole del cantautore -. Questa città in cui tutti cercano di rivivere scene indimenticabili di film che hanno segnato la storia per me è un misto agrodolce di allegria e tristezza, perché è il film della mia vita ad essere passato di qua tante volte. Ho inseguito l’amore e l’ho perso qui. Ho cambiato abito e sguardo quando ero perso. Ho cercato dei suoni acustici, caldi e profondi". Tra una riga e l'altra, sembrano affiorare dei ricordi.