Betis | Con un occhio alla Conference e un altro alla fase finale del mercato

DDopo il pareggio di giovedì scorso contro Girona in esso Benito Villamarinnella prima partita di Lega della stagione, ilQuesta settimana affronta un doppio impegno. Per iniziare, giovedì, in KFA Di KosiceIn Slovacchiadi fronte al Kryvbas nell'andata dei playoff che danno accessoa gironi Lega delle conferenze; e poi, domenica, in Mendizorrozadi fronte al Deportivo Alaves nella seconda giornata della competizione nazionale. Due partite importanti che arrivano con unfermo sul. Dopo l'incorporazione del brasiliano Nathan per completare la difesa, la squadra Pellegrini Gli manca ancora un attaccante per coprire la marcia Willian José, Borja Iglesias E Ayoze Perez.