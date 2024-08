Arianna Meloni Gelmini | Mi preoccupa l’assedio mediatico-giudiziario come con Berlusconi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Ho letto con attenzione l’editoriale di Alessandro Sallusti e lo scenario che prospetta è oggettivamentente”. Così in un’intervista al Giornale Maria Stellache, dal fronte dell’opposizione, ammette che spesso in passatoha condizionato la vita politica, “facendo cadere governi, distruggendo carriere, famiglie, imprese. Spesso senza neanche una sentenza di condanna in primo grado”. La senatrice, portavoce di Azione, commenta così il casoscoppiato nel mezzo delle ferie agostane.: scenarionte anche se non ho elementi “Non ho elementi concreti per poter esprimere un giudizio compiuto”, dice ma sottolinea il rischio,ha detto ieri la premier, che torni in scena il metodo utilizzato contro. “Basta solo un avviso di garanzia.