A Marina di Pisa mercoledì 21 agosto la cerimonia in ricordo di Marco Verdigi

(Di lunedì 19 agosto 2024), 192024.21, alle ore 19, al cippo in via Crosio (piazza Viviani) adi, verrà celebrata, a venti anni dalla scomparsa, la santa messa di suffragio in onore di Domenico. Il giovane sangiulianese annegò nel mare davanti adiil 212004, a soli 23 anni, dopo aver salvato la vita a due bambini che si trovavano in situazione di estremo pericolo, in balia del mare agitato. La giornata commemorativa sarà un’occasione per ricordare anche i suoi genitori, Carla e Andrea, scomparsi nel 2021 a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Per l’Amministrazione comunale saranno presenti gli assessori Paolo Pesciatini e Massimo Dringoli.