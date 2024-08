Vuelta a España 2024 la tappa di domani Lousã-Castelo Branco | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Prosegue la 79a edizione dellaci sarà l’ultima delle tre tappe in Portogallo di questa corsa Roja. Dopo la prima cronometro e una seconda frazione tutt’altro che scontata, ecco che potrebbe esserci la prima chance per le ruote veloci.Un’altrache avrà il suo discreto dislivello (2600 metri) e le sue insidie. Si parte daper arrivare adopo 191 chilometri. Qualche sali e scendi in avvio, poi dopo circa 66.5 chilometri si comincerà a salire verso l’Alto de Teixeira di seconda categoria (17.5 km al 3.2% di pendenza media). Si andrà avanti con una lieve discesa fino al traguardo volante di Fundao e da lì si attaccherà il GPM di quarta categoria dell’Alto de Alpedrinha (6.4 km al 3.4%), poi discesa e pianura verso il traguardo finale di