VIDEO – Parma-Fiorentina 1-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024), anticipoprima giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Ennio Tardini. RITORNO CON PARI –1-1 nell’anticipoprima giornata diA. Al rientro nel massimo campionato dopo oltre tre anni di assenza, ilriparte da un punto. Subito occasionissima per Valentin Mihaila al 4?, conclusione altissima dopo un tiro da fuori di Simon Sohm respinto corto da Pietro Terracciano. È l’altro rumeno, Dennis Man, a dare però il vantaggio ai gialloblù con un gran sinistro a giro al 22?. Passano cinque minuti e quasi Sohm spacca la traversa, per la potenzasua conclusione che rimbalza in campo. Laha diverse difficoltà e rischia di perdere all’esordio, cinque giorni prima dell’andata degli spareggi di UEFA Conference League.