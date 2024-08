Sulpicia la poetessa latina che non ci amava Trascinata ad Arezzo aveva il moroso a Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Santori Ci sono almeno due buone ragioni per ricordare, una ragazza vissuta nelladel I secolo a.C. Una, perché si tratta dell’unicadell’intera letteratura, e l’altra - per noi più intrigante - perché è la più antica figura femminile in qualche modo legata alla nostra città. In qualche modo, perché la detestava e non ci voleva assolutamente venire: "Come si fa - scrive - a costringere una ragazza a stare in una villa sperduta in quel d’, con quel fiume che ti agghiaccia l’anima?".