Sinner-Zverev oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

(Di domenica 18 agosto 2024) Jannikscenderà in campo contro Alexandernella semifinale deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Ancora lontano dalla sua forma migliore, l’azzurro ha dato una bella risposta nel match di quarti contro Rublev, rifiutando la sconfitta, rimontando un set di svantaggio e prendendosi la rivincita dopo il ko in Canada.partirà favorito anche contro– pure lui costretto alla rimonta contro Shelton -, ma è ovvio che il margine sarà minore visto che dall’altra parte della rete ci sarà il numero 4 del mondo, che in caso di titolo salirebbe addirittura al numero 2. Non è neppure così sbagliato parlare di finale anticipata visto che l’altra semifinale vedrà sfidarsi due giocatori non di primo piano quali Tiafoe e Rune.conduce 4-1 nei precedenti: i due non si affrontano dallo scorso US Open.