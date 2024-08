Sanità pubblica passa da qui il futuro della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 – Si gioca sullagran parte del. Un tema sensibile che tocca la salute di tutti perché per prima cosa deve garantire l’accesso universale e paritario alle cure. Ma anche un tema che promette di infiammare la prossima campagna elettorale per le regionali. Da tanti anni ormai i nostri pronto soccorso scoppiano, le liste d’attesa per accedere a esami, visite e interventi vengono abbattute con difficoltà. Nei prossimi mesi la rivoluzione voluta dalla Regione partirà da una nuova organizzazioneex guardia medica. Verranno ridotti i turni notturni per spostare i medici nei servizi che dovrebbero concentrare gli interventi per i casi meno gravi alleggerendo i pronto soccorso: Punti di intervento rapido, case di comunità e nuovo numero verde unico 116117 per chiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti.