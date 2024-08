Omicidio di Sharon Verzeni | 40 campioni di Dna inviati ai Ris per le analisi comparative con le tracce trovate sul corpo della vittima

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Sono circa 40, per il momento, idi dna prelevati dagli inquirenti che indagano sull’di, la 33enne uccisa a coltellate la notte rea lunedì 29 e martedì 30 luglio mentre passeggiava nei dintornisua abitazione a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il confronto con lesuldi– Quelli raccolti sono profili genetici di familiari, abitantizona e soccorritori, questo anche allo scopo di escludere leche non si rivelassero utili alle indagini per indentificare l’assassino, per esempio quelle lasciate da chi ha trovato e soccorso la donna la sera dell’. Iverranno analizzati dai Ris e confrontati con leche riscontrate sugli indumenti, suiprelevati durante l’autopsia e su quelli isolati dai coltelli recuperati durante le prime fasi dell’indagine.