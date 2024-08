MotoGP Marc Marquez precede Bagnaia nel warm-up a Spielberg Martin nelle retrovie con gomme molto usate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) 10? d’assaggio prima di fare sul serio. Calato il sipario sul-up del GP d’Austria di, undicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di, i piloti della classe regina hanno provato quel che c’era da fare, per valutare il comportamento della propria moto nell’ottica della gara che prenderà il via dalle 14.00 odierne. Il migliore è stato. Lo spagnolo, girando con una coppia di soft/media, ha ottenuto il crono di 1:29.363 con la sua Ducati Gresini are la Rossa Factory di Francesco(+0.161) e l’altra GP23 Gresini del fratello Alex (+0.247). Soft e media per Pecco, seguendo lo stesso modus operandi di. L’intenzione era quella di comprendere il comportamento della morbida all’anteriore e anche di gestire le mescole a propria disposizione.