MotoGp le pagelle del Gp di Austria | Martin abdica bentornato Bez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 – PECCO BAGNAIA 10. Gestione magica e magistrale della gara. Un paio di giri in bagarre conpoi via, dritto verso la vittoria con una Ducati che sembra quasi un’appendice del suo corpo. Ritmo giusto, nessun calo e una raffica di giri veloci con l’obiettivo di non concedere nulla ache lo braccava a testa bassa. La maturità da campione di Bagnaia sta facendo la differenza. Coraggio e destrezza le componenti decisive. JORGE9. Non molla Pecco di un centimetro. Non rischia nell’attaccarlo quando sarebbe stato costretto a fare qualcosa di folle. Rimane secondo, scende dalla vetta della classifica. Ma riproverà presto il controsorpasso. ENEA BASTIANINI 8. Sorride Enea, perché il podio vale un altro scatto in avanti nel rilancio delle sue azioni da numero uno. E’ perfetto al via e bravissimo a gestirsi e gestire la tenuta della sua Desmo.