LIVE Motocross GP Olanda MXGP 2024 in DIRETTA | Herlings davanti seguono Gajser e Prado problema per Cairoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13- Guadagnini stabile al settimo posto. 12-mantiene 5 secondi di stacco su. 11- Bonacorsi ottimo in decima posizione. 10-supera, strepitoso il fenomeno olandese. 9-segue a soli sei decimi. 8- Guadagnini si trova ora in settima posizione. 7- Sfida anche tra le Kawasaki Febvre e Seewer. 6-edsuperano Coldenhoff, s portano secondo e terzo in classifica. 5-in nona posizione!! 4- Contatto trae Coldenhoff, passa lo sloveno primo. 3- SCATENATOsi trova in decima posizione! 2-sorpassaper il terzo posto. 2-edpronti ad attaccare Coldenhoff. 1- Febvre settimo, Guadagnini ottavo. 12esimo Bonacorsi. 1- Coldenhoffe Geerts. 14esimo. Inizia gara-2! 17.