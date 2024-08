Libri cartelle e cantieri aperti Ecco la mappa dei lavori in corso Ultimi ritocchi per la ripartenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Per la parola fine deisugli istituti scolastici, per i quali la Provincia della Spezia ha ottenuto dai fondi del Pnrr quasi 20 milioni di euro, bisognerà attendere il 31 dicembre del 2026. Gli interventi, molti dei quali già iniziati altri completati oppure da mettere in campo, sono stati cadenzati fino a quella data, termine ultimo per "spendere" i contributi ricevuti. La prima fase dell’ampio piano di interventi indi attuazione per la messa a norma e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ha aperto una dozzina diper un importo complessivo di quasi 11 milioni di euro di investimenti. A questo si devono considerare almento un’altra decina di opere alcune delle quali completate o in fase di conclusione. Molte delle quali riguardano manutenzione ordinaria, come ad esempio la tensostruttura di Montepertico che copre il campo polisportivo.