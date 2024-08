Le Storie di Un Posto al Sole | anticipazioni puntate speciali UPAS su Rai Tre dal 19 al 24 agosto

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 18 agosto 2024) Per la seconda settimana consecutiva Unalcontinuerà a rivivere i momenti più eclatanti della 28° stagione, attraverso il racconto di Rosa. Nella settimana dal 19 al 24Picariello ci ricorderà i passaggi che hanno segnato la fine della sua storia con Damiano. Ledella soap partenopea ci rivelano che ci sarà spazio anche per alcune vicende “presenti”, come quella che vedrà Manuel tirare una pallonata a Rossella. Unal, leraccontate da Rosa Pino continuerà a consegnare le lettere agli inquilini rimasti a Palazzo Palladini in, e proprio in occasione di una consegna l’uomo avrà modo di approfondire la sua conoscenza con Rosa. Il postino e Picariello riusciranno a parlare un po’, e lei finirà per rivelargli il dolore provato per la fine della sua storia d’amore con Damiano.