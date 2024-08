Gerardina Trovato fa i nomi | il cantante che le è vicino e quello sparito

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 agosto 2024) Grazie ad un live e al suo approdo su TikTok, il pubblico è tornato ad interessarsi ae alla sua complicata situazione. Lafamosa per Gechi e Vampiri e Non Ho Più La Mia Città ha spiegato di aver sofferto di una nevrosi ossessiva depressiva, di aver perso chili e capelli e di essere rimasta paralizzata per molto tempo a letto. La(che vive anche con l’aiuto della Caritas) a anche raccontato di come Caterina Caselli l’abbia aiutata in questi anni, pagandole anche l’affitto e adesso anche altri artisti si sono resi disponibili a supportare la collega, una tra tutti, Alessandra Amoroso. Ora in una nuova intervista rilasciata ad Antonino Muscaglione, laha rivelato che Renato Zero le è sempre stato accanto e che la ospita ogni volta che lei va a Roma.