Fiorentina il calciomercato come questione personale | Commisso e il caso Nico Gonzalez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)dice sì,invece no. Se ildiventa una”, allora ladiventa protagonista. Perché il presidente dei viola si è spesso impuntato per questioni di principio: o contro le commissioni da dare agli agenti dei giocatori, o contro le cessioni di quei calciatori che l’italoamericano Rocco reputa pupilli. E che quindi vedrebbe in un loro addio quasi un tradimento. Ecco, quindi, che il passaggio dialla Juventus (più che all’Atalanta) si complica. Non “blocca”. Perché la sensazione di tutti è che alla fine l’operazione si potrà davvero fare, per quei 30 milioni di euro circa che i bianconeri hanno messo a budget per l’acquisto a titolo definitivo dell’argentino.