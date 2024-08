Emergenza San Vittore restyling e rinforzi Pronti 6 milioni di euro e mille nuovi agenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Milano, 18 agosto 2024 – Dal sovraffollamento, ai suicidi di detenuti epenitenziari, nelle carceri è sempre più. E Milano, con San, detiene la maglia nera del sovraffollamento. Giacinto Siciliano, il direttore snocciola i numeri dell’. “C’è stato un giorno ad agosto che sono entrati 29 detenuti, se manteniamo il ritmo preso questo mese potrebbero essere 300ingressi. Intanto siamo a 1007 totali per una capienza di 450. Un elefante in una stanza”. E ancora: “Al massimo sono otto-nove in una stanza da 33 metri quadri, nella maggior parte il numero è conforme ai tre metri a persona e, quando c’è un eccesso di ingressi, si “forza“ mettendo un letto in più”. spiega Siciliano. Tre metri per respirare, e respirare i quasi 40 gradi percepiti dividendo il respiro coi propri compagni. “Da qualche settimana in quasi tutte le celle c’è un ventilatore.