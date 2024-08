Da Vicarello alle prefinali di Miss Italia | Soele Coltelli vince la fascia Cinema Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 18 agosto 2024) BIBBONA – In una piazza delle Orchidee gremitissima c’e? il trionfo di. Dopo tanti piazzamenti in queste serate in cui si assegnano le fasce satelliti, la ragazza di, frazione di Collesalvetti in provincia di Livorno, ha lasciato il segno conquistando la prestigiosadi. Questo successo parziale le consente di approdare direttamentenazionali didei primi di settembre a Numana nelle Marche, indipendentemente da quello che sara? l’esito della finalissima diin programma domenica (1 settembre) a Castelfiorentinoha 20 anni, e? alta intorno al metro e settanta ha capelli castani, occhi verdi e appartiene al segno zodiacale del Leone. Nella classifica finale ha preceduto Rebecca Rossi, 19 anni di Sesto Fiorentino.