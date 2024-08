Conte ha voluto fare chiarezza o ha messo le mani avanti?

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Antonio, o, meglio, le sue parole avranno lasciato strascichi inevitabilmente. Ed è bene sia così soprattutto per gli uomini di mercato della società di De Laurentiis. Le parole del tecnico salentino hanno spinto anche le penne dei giornalisti. “e De Laurentiis, volano gli stracci già in viaggio di nozze”, scrive Maurizio Crosetti sull’edizione odierna de La Repubblica, analizzando così lo sfogo dell’allenatore salentino.e De Laurentiis, già volano gli stracci? “Attenzione, la strana coppia fa volare stracci e stoviglie già in viaggio di nozze. Lo sposino Antoniosi è accorto che il suo consorte, Aurelio De Laurentiis, hain vendita dieci giocatori, non riesce a cedere Osimhen e in sostanza non gli ha arredato il nido d’amore.