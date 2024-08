Campara-Ferragni vacanza di coppia saltata | come hanno reagito i due

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 18 agosto 2024) Silvioe Chiarasecondo Gabriele Parpiglia avrebbero dovuto fare unadiin Perù lontani da occhi indiscreti e lontani dai figli che sarebbero dovuti essere in quel periodo insieme ai rispettivi ex, Giulia Luchi e Fedez. Ma l’uscita della notizia avrebbe fatto saltare tutto. La, infatti, sarebbe dovuta avvenire durante le prime due settimane d’agosto. “La fuga in Perù, meta scelta dalla neosperando di passare inosservati al momento, nonostante biglietti presi, itinerario scelto, business comprata pare sia“. “Il Perù per un questione di rispetto o per paura di perder l’amore vero, ovvero quello per Giulia, al momento è saltato”; le parole di Gabriele Parpiglia di un mese fa. Ed è stato sempre lui, ieri, a svelareChiaraavrebbealla decisione di Silviodi annullare tutto.