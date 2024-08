WWE | The Rock tornerà per la prima puntata di Raw su Netflix?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024) La WWE si sta preparando a fare una svolta significativa con il brand di Raw, espandendosi in un nuovo territorio grazie a un’importante partnership con. L’accordo è destinato a portare introiti sostanziali e una programmazione senza censure. Il passaggio dello show rosso nella sua nuova “casa” è previsto per gennaio 2025. Con WrestleMania fissata per il 20 e 21 aprile a Las Vegas, la compagnia ha il tempo di costruire un’atmosfera favorevole per l’evento su. Voci di corridoio Secondo rumor, il lancio sulla piattaforma streaming sarà accompagnato da alcuni grandi nomi. John Cena ha già confermato il suo coinvolgimento, facendo l’annuncio durante Money in the Bank a Toronto, dove ha anche rivelato il suo ritiro a sorpresa. Anche Thedovrebbe partecipare, anche se i dettagli sono ancora in via di definizione.