Uomini e Donne svelato il destino di Gemma Galgani | ultimo anno e nuovo ruolo per lei

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 17 agosto 2024) La nuova stagione disi avvicina e c’è grande curiosità di scoprire quali sari protagonisti che provera cercare la propria anima gemella. Una certezza ci sarebbe già però ed è, la quale farà parte del parterre per un altro. Nel corso di questi ultimi anni si è parlato di un ultimatum per lei, ma a quanto pare le cose non starebbero così. O meglio ci sarebbe la volontà di trattenere la torinese in un altro. Si vocifera, infatti, che dal prossimo, la dama si aggiungerà agli opinionisti.gossip:perE’ risaputo chesia una dei pilastri di. Da anni al centro del parterre, la dama torinese è acclamata e riesce ancora ad incuriosire con le sue storie.