Real Madrid Ancelotti | I giocatori hanno bisogno di riposo penso a un nuovo metodo

(Di sabato 17 agosto 2024) “Idi riposarsi,di vacanze. Ho un: stiamo pensando di concedergli vacanze individuali. Qualcuno potrebbe non giocare per una settimana e andare a riposare con la famiglia, soprattutto i nazionali, chepochissimoe nonun solo giorno di ferie. Stiamo valutando questa soluzione con lo staff medico e i preparatori”. Sono le parole di Carlo, allenatore delnella conferenza stampa in vista del debutto in campionato contro il Maiorca. L’esempio diè chiaro: “Se Vinicius va con il Brasile a giocare due partite, al suo ritorno si prenderà quattro o cinque giorni di. È l’unico modo”. “Pensare troppo avanti non va affatto bene. Noi non possiamo pensare a cosa succederà a maggio, dobbiamo lavorare ogni giorno per arrivare a maggio e vincere ogni partita.