Pilar Fogliati | Adoro la comicità ma dentro sono drammatica

(Di sabato 17 agosto 2024) Energica, solare e bella,è l’attrice italiana del momento, di cristallina verve brillante. La sua Ansia domina al botteghino (è lei, nel doppiaggio, la voce della nuova emozione del cartoon PixarInside out 2). Nell’anno in corso l’abbiamo già vista assoluta protagonista della riuscita e divertente commedia Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi (in cui ha partecipato allo script) e figlia di un Elio Germano torbido e invecchiato in Confidenza di Daniele Luchetti. Ma, dopo la serie tv Odio il Natale, è stato soprattuttoRomantiche, il suo debutto alla regia e alla sceneggiatura nel 2023, ad aver svelato le sue plurime doti comiche, da attrice che si fa in quattro: un po’ come Verdone in Un sacco bello, infatti,ha sciorinato i suoi personaggi, quattro facce diverse di giovani donne che vogliono farsi spazio nel mondo, fragili, scanzonate e irresistibili.