MotoGP oggi qualifiche e Sprint Race al Red Bull Ring Bagnaia vuole sfatare il tabù del sabato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prove libere ed alle pre-si entrerà ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Redvivremo unrovente, e non solo per le temperature che troveremo sull’asfalto. Iniziamo con il programma della giornata tra i monti della Stiria. Alle ore 10.10 si partirà con la seconda sessione di prove libere. Gli ultimi 30 minuti a disposizione di team e piloti per prepararsi in vista delleche scatteranno alle ore 10.50 con la Q1, mentre la decisiva Q2 prenderà il via alle ore 11.15. Si deciderà quindi la griglia di partenza dellache scatterà come al solito alle ore 15.00 e consegnerà i primi punti del weekend.