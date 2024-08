MotoGP Bagnaia vince in solitaria la Sprint del GP d’Austria Penalizzato Martin caduto Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Francescomette in mostra una delle due versioni migliori di questa annata e si aggiudica laRace del Gran Premio, undicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Red Bull Ring (con sole pieno e temperatura di 30° per quanto riguarda l’atmosfera e 38° sull’asfalto) abbiamo assistito ad una gara intensa con duelli roventi, penalizzazioni e cadute. Da questo scenario è emerso il due volte campione del mondo che ha saputo gestire nel migliore dei modi ogni momento della gara, tagliando il traguardo con un margine di vantaggio di 4.6 secondi su Jorge(Ducati Pramac), mentre completa il podio Aleix Espargarò (Aprilia) a 7.5. Quarta posizione per Enea Bastianini (Ducati Factory) a 9.6 secondi, quinta per l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 10.4, mentre è sesto Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 10.5.