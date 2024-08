Messi contro gli ambientalisti 50 mila euro di risarcimento per danni alla villa di Ibiza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Il campione Lionelha sporto denuncia e chiesto 50a titolo diper isubiti dall'azione degli attivisti di Futuro Vegetal. Gliavrebbero imbrattato la facciata della sua. Il portavoce del gruppo, Bilbo Bassaterra ha ritenuto che la cifra richiesta “è ovviamente molto alta” e che “è stata fatta una stima iniziale dei costi” in vista del procedimento legale. “Si tratta di vernice a base d'acqua, quindi a priori può essere lavata via con un'idropulitrice, al massimo si dovrà strofinare un po'. Ma anche nel peggiore dei casi, anche se la facciata dovesse essere ridipinta, non costerebbe 50.000”, ha detto. Il portavoce e altri due membri di Futuro Vegetal sono stati arrestati dGuardia Civil due giorni dopo la protesta a casa diper denunciare la “responsabilità dei ricchi” nella crisi climatica.