La Festa della Montagna Jazz discoteca polenta E rivive la Belle Epoque

(Di sabato 17 agosto 2024) Sette giorni in cima al Campo dei Fiori tra gastronomia, eventi e visite guidate. Laancora una volta ha tenuto compagnia ai varesini rimasti in città a Ferragosto. Una formula collaudata, con la solita precisa organizzazione del Gruppo Alpini Varese, con oltre cento volontari impegnati nello stand gastronomico aperto tutti i giorni da mattino a sera e nelle attività collaterali. Non solo piatti a base di, ma tanti modi per vivere ladi Varese nei giorni centrali dell’estate. Tra concerti, musica disco anni ’80, aperitivi letterari, camminate e percorsi a tema tra grotte e liberty non ci si è di certo annoiati.