In migliaia nonostante la pioggia | Un’affluenza che non si vedeva da anni peccato per il maltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Pienone al mattino e fuggi fuggi, per la, nel pomeriggio. Il turismo in montagna tiene botta e a Ferragosto,il, le mete più gettonate hanno registrato una bella affluenza. Basti pensare a lago di Fiastra, Pioraco Beach, Sentiero delle acque con percorso kneipp a Pieve Torina, Frontignano di Ussita e Pintura di Bolognola. "la, che ha interrotto la festa a metà. Ma è stato comunque uno dei Ferragosto più pieni – esordisce il sindaco di Pioraco, Matteo Cicconi –. Abbiamo contato circa 6mila presenze, un migliaio in più rispetto all’anno precedente, vedendo anche i posti auto occupati nelle aree parcheggio. Purtroppo intorno alle 15.30 è iniziato a piovere e questo un po’ ha rovinato la festa perché la gente ovviamente è andata via. Però il 60% della giornata si è salvato. Diciamo che la festa è finita prima.