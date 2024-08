Genoa-Inter ballottaggio in difesa per Gilardino | la probabile formazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Tutto pronto per. Anche Albertoha ormai definito le sue scelte: resta solo un dubbio in. Ecco ladei liguri per la sfida ai Campioni d’Italia. NOVITÀ – Finalmente il countdown per il ritorno della Serie A può dirsi concluso., in scena alle ore 18.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Marassi, darà il via al campionato inaugurando così la nuova stagione. I Campioni d’Italia, che scenderanno in campo con un assetto molto simile a quello dell’annata della seconda stella, sono attesi in casa dai rossoblù di Alberto. Reduci da due cessioni in attacco molto importanti come quelle di Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, peri liguri avranno a disposizione l’ex nerazzurro Andrea Pinamonti, fresco d’ufficialità.