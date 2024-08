Ciclista morto sull’Altopiano di Asiago indagini sulle cause | caduta o malore?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Vicenza, 17 agosto 2024 – Èmentre stava percorrendo il Giro delle Malghe in bicicletta. La vittima è un cinquantenne ed è stato ritrovato esanime al confine tra Calvene e Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, alle pendici dell'Altopiano di. A nulla sono serviti i soccorsi: le due condizioni erano talmente gravi da provocare il decesso prima dell’atterraggio dell’elisoccorso. Il ritrovamento La tragedia è acquesta mattina. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione stava percorrendo il Giro delle Malghe in bicicletta e si trovava ad un'altezza di circa 900 metri, è stato trovato a terra in condizioni disperate da alcuni escursioni. Dopo essersi resi conto di quanto stava accadendo, hanno immediatamente lanciato l'allarme al 118.