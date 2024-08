Bagnaia vince la Sprint Race in Austria Marquez cade e si ritira

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - Pecco(Ducati), con il tempo di 20'59"768 ha vinto la garain, precedendo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +4"673). Terzo posto per Aleix Espargaro (Aprilia, +7"584), quarto Enea Bastianini (Ducati, +9"685) quindi la Ktm di Jack Miller (quinto a 10"421). Sesto posto per Franco Morbidelli (Ducati Gresini, +10"523), settimo il sudafricano Brad Binder (Ktm, +10"941). Ottava posizione per l'italiano Marco Bezzecchi (Ducati VR46, +11"982), nono Pol Espargaro (Ktm, +15"101) e decimo Pedro Acosta (Ktm, +16"611) a chiudere la Top Ten. È caduto, a pochi giri dalla fine, Marcche si è dovutore. In precedenza Martin, con il tempo record di 1'27"748, aveva conquistato la pole position per lae per il GP di