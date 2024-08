Atalanta il colpaccio è servito! Arriva il centrocampista per 20 milioni | Koopmeiners verso la Juve

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Il colpo del calciomercato estivo dell’è finalmenteto. Dopo la Supercoppa Europea persa contro il Real Madrid, appena prima dell’esordio in campionato a Lecce, i bergamaschi piazzano un acquisto davvero intrigante mettendo le mani su uno dei calciatori più talentuosi della Serie A. Lazar Samardzic sarà presto un nuovo calciatore dell’. Secondo Sky Sport, l’operazione è in chiusura sulla base di 20più bonus che andranno nelle casse dell’Udinese. Il calciatore, a lungo corteggiato da Inter,ntus e accostato anche al Milan, ha scelto i nerazzurri di Bergamo. Il suo arrivo libera Teunche potrà accasarsi allantus per una cifra che oscilla fra i 50 e i 60di euro. L'articolo, ililper 20laCalcioWeb.