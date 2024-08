Alcaraz la racchetta spaccata? C' è sempre una prima volta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 agosto 2024) AGI - La sua "peggiore partita" e unafracassata per la rabbia. Carlosarchivia la sua sconfitta a Cincinnati contro Gael Monfils con una severa autopagella: "Non so cos'è successo. Sinceramente, non riuscivo ad avere il controllo e non ho potuto fare meglio di così. Vincere era impossibile, e questo è tutto", spiega. Quella? Non era mai successoma sta, ha riconosciuto il fuoriclasse spagnolo, fa eccezione. Detto questo, una partita letteralmente da dimenticare: "Voglio dimenticarla e guardare avanti. Mi allenerò meglio su campi come questo".