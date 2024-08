AEW | Sting stuzzica i fan su una sua possibile presenza ad All In 2025

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024)ha concluso la sua leggendaria carriera in quel di Revolution 2024. Nel suo ultimo match lui e Darby Allin difesero con successo i titoli di coppia AEW in un Tornado Tag Team Match contro gli Young Bucks, salvo poi renderli vacanti. Nel luglio del prossimo anno All In sarà di scena in Texas e sarà il primo evento in un grande stadio americano per la federazione di Tony Khan. “The Icon” ha lasciato intendere una sua. Lo vedremo in Texas? Come sappiamo, la AEW ha annunciato con All Insarà di scena in Texas, presso il Globe Life Field Stadium di Arlington. Tramite un post sui social, il leggendarioha lasciato intendere ai fan una suain Texas. Nel post si legge: “Mmm..non poi così lontano. Lo seguirò da ‘qualche parte’”. Queste parole suggeriscono una suafisica al grande evento del prossimo anno.