Vuelta 2024 terza tappa Lousã-Castelo Branco | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Laa Espanacontinua lunedì 19 agosto con la, lunga 191,5 km da. L’ultima frazione in terra portoghese potrebbe sorridere alle ruote veloci del gruppo, pronte a giocarsi una delle poche occasioni a loro disposizione visto che i due GPM in programma sono lontani dal traguardo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI, TV E– Ladellapartirà alle ore 13:04 italiane (le 12:04 locali) dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo sul traguardo di Castelè stato programmato tra le 17:15 e le 17:45 stando alle previsioni degli organizzatori sulla mediaa tenuta dal gruppo.