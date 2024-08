Scivola nell’Adige | donna 69enne trovata morta dopo un giorno di ricerche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024) San Martino di Venezze (Rovigo), 16 agosto 2024 –ore di, si sono perse tutte le speranze di ritrovarla in vita: lavistaremercoledì 14 agosto è. Leerano iniziate intorno alle 20 deldell’incidente, in prossimità dell’attracco di Beverare. Il tragico epilogo alle 13.30 di ieri giovedì 15 agosto: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo di unanel fiume, all’altezza della località Palazzo Corni (comune di San Martino di Venezze). Le operazioni di ricerca hanno visto la collaborazione della squadra di Adria dei vigili del fuoco e dei sommozzatori di Venezia, che hanno messo in campo i droni del nucleo regionale del Friuli-Venezia Giulia. Nella mattinata di Ferragosto è entrato in azione anche l’elicottero Drago 149.