Saronnesi esasperati per i furti nelle case | su pali e lampioni volantini con le foto dei ladri

(Di venerdì 16 agosto 2024) Saronno (Varese), 16 agosto 2024 – Decine di fogli A4 con ladel ladro con il volto travisato e un appello: attenzione ai. Sono quelli che hanno affissoultime ore i residenti del quartiere che si trova oltre via Varese a Saronno, quasi al confine con Uboldo. I residenti di via Mantegazza, Grandi, Buozzi e Oberdan sono infattidai continuie effrazioni registrati in questo periodo estivo, anche se la piaga dei topi d’appartamento non è assente il resto dell’anno. E così, nella speranza di allertare i vicini ma anche di scoraggiare i, hanno deciso di realizzare un volantinaggio. Fogli attaccati con il nastro adesivo a cancelli edella luce con la scritta “attenzione nel nostro quartiere sono in azione i!”. Sotto ladi un ladro in azione in un'abitazione.